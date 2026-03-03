Pallanuoto esordio amaro per il Brescia nei quarti di Champions | sconfitta interna col Barceloneta
Il Brescia ha iniziato i quarti di finale della Champions League di pallanuoto maschile con una sconfitta interna contro il Barceloneta, conclusa con il punteggio di 11-13. La partita si è disputata nella prima giornata del Girone A, segnando un esordio difficile per i lombardi nel percorso che li porterà alla fase successiva della competizione.
Si apre con una battuta d’arresto il cammino del Brescia nei gironi dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: i lombardi vengono sconfitti in casa dagli spagnoli del Barceloneta con il punteggio di 11-13 nella prima giornata del Girone A. Nello stesso raggruppamento i serbi del Novi Beograd regolano gli ellenici dell’Olympiacos per 12-10. Nel primo quarto il Brescia trova il primo vantaggio sul 2-1, ma gli ospiti replicano con tre reti consecutive che valgono il 2-4, prima che i lombardi chiudano col minimo svantaggio sul 3-4. Nella seconda frazione gli spagnoli vanno sul +2, ma il Brescia reagisce e firma il pareggio a quota 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
