Dalla demolizione alla ricostruzione il cantiere della Maroncelli mostra i primi contorni del nuovo polo scolastico | Lavori al 75%
A un anno dall'inizio dei lavori, il cantiere della scuola media Piero Maroncelli si avvicina alla conclusione, con i lavori al 75%. La ricostruzione, finanziata dal Pnrr e fondi comunali, sta trasformando l’edificio originale in un nuovo polo scolastico moderno, con un investimento complessivo di oltre 13,2 milioni di euro.
Dopo un anno dall'avvio effettivo dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola media Piero Maroncelli, il nuovo fabbricato finanziato con risorse del Pnrr e fondi comunali per una spesa complessiva di oltre 13,2 milioni di euro, è quasi terminato.
