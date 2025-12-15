A un anno dall'inizio dei lavori, il cantiere della scuola media Piero Maroncelli si avvicina alla conclusione, con i lavori al 75%. La ricostruzione, finanziata dal Pnrr e fondi comunali, sta trasformando l’edificio originale in un nuovo polo scolastico moderno, con un investimento complessivo di oltre 13,2 milioni di euro.

© Forlitoday.it - Dalla demolizione alla ricostruzione, il cantiere della Maroncelli mostra i primi contorni del nuovo polo scolastico: "Lavori al 75%"

Dopo un anno dall’avvio effettivo dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola media Piero Maroncelli, il nuovo fabbricato finanziato con risorse del Pnrr e fondi comunali per una spesa complessiva di oltre 13,2 milioni di euro, è quasi terminato. Gli interventi, realizzati dall’impresa. Forlitoday.it

Maroncelli e Foro Boario. Fondamenta e tettoie, avanti con i due cantieri - Forlì guarda al futuro con due importanti opere pubbliche: la ricostruzione della scuola media Piero Maroncelli e la riqualificazione del parco del Foro Boario. ilrestodelcarlino.it

Demolizione e ricostruzione del nido di S. Agata - Lunedì 9 giugno, sono cominciati i lavori di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido ‘Il Girasole’, gravemente danneggiato nell’evento alluvionale di maggio 2023. ilrestodelcarlino.it

D'amelio Costruzioni srl. Apesaw · Through The Walls. Demolizione e ricostruzione, la nuova scuola prende forma…lavori in corso - facebook.com facebook