Centro per l’autismo di Avellino | consegnato il cantiere al via i lavori
L’Amministrazione comunale di Avellino ha consegnato il cantiere per la rifunzionalizzazione del Centro sociosanitario di contrada Serroni, segnando l’avvio ufficiale dei lavori. Questo intervento rappresenta un passo importante per garantire servizi dedicati a soggetti autistici, rafforzando l’offerta assistenziale nel territorio. La conclusione delle opere è prevista nei prossimi mesi, con l’obiettivo di migliorare le strutture e le attività dedicate alle persone con autismo.
L’Amministrazione comunale di Avellino compie un passo concreto verso l’attivazione del Centro sociosanitario per soggetti autistici di contrada Serroni, con la consegna del cantiere e l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione della struttura. Neanche a dirlo, l’avvio immediato delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
