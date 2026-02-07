Cubo Nero lo scossone a Palazzo Vecchio Biti tesa Funaro decisa E l’opposizione attacca

Questa mattina a Firenze, la seduta di giunta comunale si è tenuta con qualche intoppo. La sindaca Sara Funaro è arrivata in ritardo di quaranta minuti, facendo alzare l’attenzione tra i presenti. La riunione si è svolta nel rispetto dei tempi, ma l’atmosfera è rimasta tesa. Nel frattempo, l’opposizione ha iniziato a criticare pubblicamente le modalità di gestione. La tensione tra maggioranza e minoranza si fa sentire, mentre si attendono sviluppi sulla questione del Cubo Nero.

Firenze, 7 febbraio 2026 – La giunta comunale in programma ieri mattina alle 10 nella Sala degli Otto inizia quaranta minuti dopo perché la sindaca Sara Funaro è in ritardo. Un contrattempo che non fa altro che condire di ulteriori tensioni una mattinata partita con il piede sbagliato in piazza della Signoria. PRESSPHOTO Firenze. Salviamo Firenze: protesta per il cubo nero dell'ex teatro comunale. Foto Marco MoriNew Press Photo Del cambio di marcia dell'inchiesta sul ' cubo nero ' spuntato sulle ceneri dell' ex teatro comunale – anticipata ieri da La Nazione – con i primi indagati per la controversa vicenda che alla fine dell'estate scorsa sollevò un dibattito internazionale, si parla sottovoce anche se la fibrillazione è palpabile.

