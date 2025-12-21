Il settore giovanile dell’Inter prevede un calendario di impegni per le squadre nerazzurre. Di seguito sono riportati gli appuntamenti dei giovanissimi, con dettagli su date, orari e sedi delle partite in programma domenica 21 dicembre. Restate aggiornati per seguire da vicino le attività delle giovani leve dell’Inter.

Inter News 24 Settore giovanile Inter, calendario, orari e sedi delle partite delle squadre impegnate domenica 21 dicembre! Tutti gli aggiornamenti. Weekend intenso per le Inter a livello di settore giovanile. Domenica 21 dicembre le squadre nerazzurre saranno impegnate in quattro appuntamenti ufficiali di campionato, tra Milano e Genova, con in campo l’ Under 19 Femminile, l’ Under 18, l’ Under 16 e l’ Under 15. Un fine settimana importante per dare continuità al lavoro svolto nei rispettivi campionati e per consolidare i percorsi di crescita dei giovani talenti nerazzurri. Ad aprire il programma sarà l’ Under 15, che scenderà in campo alle ore 11:30 al Konami Football Centre per affrontare l’ Hellas Verona. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Settore giovanile Inter, tutti gli impegni in programma per i nerazzurri: gli appuntamenti dei giovanissimi



