Narni sabato 10 gennaio a Palazzo Eroli tornano gli appuntamenti con La parola obliqua

Sabato 10 gennaio alle 16:30, presso Palazzo Eroli a Narni, si apre l’edizione 2026 di

Sabato 10 gennaio alle 16,30 a Palazzo Eroli di Narni prende il via l'edizione 2026 della rassegna "La Parola Obliqua". Si tratta di un appuntamento divenuto tradizionale nel panorama narnese e non solo. Il titolo generale della manifestazione narnese è "Mondi possibili: sostenibilità, tecnologia.

Ieri, sabato 3 gennaio, il Trenino delle Feste ha regalato a Narni Scalo un altro pomeriggio di partecipazione e condivisione. Tanti bambini, ma anche molti adulti, sono saliti a bordo per vivere insieme un’esperienza itinerante fatta di soste, incontri, animazio - facebook.com facebook

