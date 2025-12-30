Danza sul ghiaccio e brindisi Il veglione di San Silvestro riconquista le sue piazze

Il veglione di San Silvestro torna a riempire le piazze italiane, tra danze sul ghiaccio e brindisi collettivi. Un’occasione per accogliere il nuovo anno in modo tradizionale e condiviso, riscoprendo momenti di convivialità e festa. Con atmosfere autentiche e sobrie, queste celebrazioni rappresentano un modo semplice e genuino per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026.

Danza sul ghiaccio e calici al cielo con un unico grande obiettivo: festeggiare come si deve l'avvento del 2026. I centri storici di Montevarchi, San Giovanni e Terranuova si apprestano a vivere la notte più lunga dell'anno con una serie di eventi che coinvolgeranno tutti coloro che sceglieranno le piazze per alzare i calici al cielo. Tutte e tre le amministrazioni valdarnesi hanno optato per un ricco programma con comune denominatore il brindisi di mezzanotte e la pista sul ghiaccio, allestita appositamente per i più piccoli ma che richiamerà anche molti adulti per niente scoraggiati dalle rigide temperature percepite negli ultimi giorni.

VeroBenessere. . La magia è andata in scena La Danza del Ghiaccio – FROZEN 21•12•2025 Ci sono serate che restano sospese nel tempo, come fiocchi di neve che non si sciolgono mai Un grazie speciale alla Giunta Comunale @obiettivocomun - facebook.com facebook

