Colantuono | Inter e Napoli leggermente avanti Conte fa sempre la differenza

Il campionato di Serie A si presenta ancora molto equilibrato, con Inter e Napoli leggermente in vantaggio. Le prestazioni delle squadre e le strategie degli allenatori, in particolare l'influenza di Conte, continuano a determinare l'andamento della stagione, mantenendo vivo l'interesse e la suspense per le prossime sfide.

"> Il campionato di Serie A resta apertissimo e ricco di spunti. A sottolinearlo è Stefano Colantuono, intervenuto ai microfoni di StileTv, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, con un’analisi che tocca scudetto, Supercoppa, Nazionale e Salernitana. «Il campionato è molto interessante ed equilibrato – ha spiegato Colantuono – ma a mio avviso Inter e Napoli sono leggermente in vantaggio». Secondo l’allenatore, il Milan resta competitivo, anche grazie all’assenza di impegni settimanali, ma il peso delle rose fa la differenza: «I nerazzurri hanno una rosa importante, forse la migliore in Italia, e poi sono un grande estimatore di Conte: è impossibile non inserirlo nella corsa». Napolipiu.com

