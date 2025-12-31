Milan Paganini | Scudetto? Determinante il discorso coppe Vedo i rossoneri leggermente avanti…
Paolo Paganini, ospite a 'Maracanà' su TMW Radio, ha commentato la corsa allo Scudetto, indicando il Milan come una delle squadre più accreditate. Secondo il giornalista, la partecipazione alle coppe potrebbe influire sulla lotta per il titolo, ma al momento il club rossonero appare leggermente avanti rispetto alle concorrenti. Una valutazione che riflette l’attenzione verso le dinamiche del campionato e le potenziali ripercussioni sulle strategie delle squadre.
Il giornalista Paolo Paganini, ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio' ha parlato della lotta Scudetto, suggerendo il Milan come favorita. Ecco il suo pensiero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Bucchioni: “Il Milan senza coppe rimarrà in ottica scudetto. Contro la Lazio…”
Leggi anche: Lele Adani sulla lotta scudetto: «Serie A più incerta che mai, l’Inter parte leggermente avanti. Pio? Io lo definisco “Il ragazzo delle cose giuste”: ecco perché»
Paganini: “Mercato? Tutte quelle di vertice interverranno. Per lo scudetto…”; Paganini sulla corsa scudetto: Sarà determinante il discorso Coppe; Paganini: Roma da titolo con Zirkzee e Raspadori. Chiesa tra Juve e Napoli; Paganini: Chiesa, tutto fa pensare che andrà alla Juve ma occhio al Napoli.
Paganini sulla corsa scudetto: "Sarà determinante il discorso Coppe" - Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha rilasciato queste parole sul mercato di gennaio e sulla corsa scudetto: Cosa si aspetta dal mercato? milannews.it
Paganini: "Mercato intrigante e Juve mina vagante, ma le coppe a marzo saranno decisive” - Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio ospite della trasmissione Maracanà commentando i temi caldi della Serie A soprattutto in chiave mercato. tuttojuve.com
Paganini: “Mercato? Tutte quelle di vertice interverranno. Per lo scudetto…” - Il pensiero del giornalista di Rai Sport a proposito della lotta al vertice e del mercato che sta per iniziare in Serie A ... msn.com
Milan-Verona: ecco le mosse ufficiali di mister Allegri Confermato De Winter al centro della difesa: in avanti, spazio alla coppia Nkunku-Pulisic #MilanVerona #SpazioMilan - facebook.com facebook
Paolo Paganini (@PaPaganini) / Posts / X x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.