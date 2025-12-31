Milan Paganini | Scudetto? Determinante il discorso coppe Vedo i rossoneri leggermente avanti…

Paolo Paganini, ospite a 'Maracanà' su TMW Radio, ha commentato la corsa allo Scudetto, indicando il Milan come una delle squadre più accreditate. Secondo il giornalista, la partecipazione alle coppe potrebbe influire sulla lotta per il titolo, ma al momento il club rossonero appare leggermente avanti rispetto alle concorrenti. Una valutazione che riflette l’attenzione verso le dinamiche del campionato e le potenziali ripercussioni sulle strategie delle squadre.

Il giornalista Paolo Paganini, ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio' ha parlato della lotta Scudetto, suggerendo il Milan come favorita.

