L' allerta arancione non scoraggia i ladri | furto con spaccata in negozio d' abbigliamento

Un recente episodio di furto a Canicattì evidenzia come, nonostante l’allerta arancione, i ladri abbiano utilizzato grandi massi per forzare la vetrata di un negozio di abbigliamento in corso Garibaldi. L’assenza di auto ariete indica una scelta strategica, sfruttando il lancio di pietre per entrare nel negozio. Questo evento mette in luce le sfide della sicurezza urbana e la necessità di vigilanza costante.

Questa volta non è stata usata nessuna auto ariete. Ma dei massi, dei grossi massi. È con il lancio di gigantesche pietre che è stata mandata in frantumi la vetrata di un negozio d'abbigliamento di corso Garibaldi a Canicattì. È accaduto durante la notte quando, anche a Canicattì come nel resto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Spaccata da 'Simone abbigliamento': sfonda vetrata con l'auto e svaligia negozio in pieno centroNella notte dell’8 gennaio, il negozio di Francesco Simone in piazza Cavour è stato vittima di un furto, con un'auto che ha sfondato una vetrata e ha portato via merce dal punto vendita.

Furto con spaccata in via Galliani, nel mirino il negozio 'Bike e co'Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, il negozio di biciclette ‘Bike e co’ in via Galliani è stato colpito da un furto con spaccata.

Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in gran parte della Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni; Allerta Arancione (dalle 9) e Rossa (dalle 12) per rischio idrogeologico fino alle 23,59 del 19 gennaio 2026; Maltempo in Sicilia, chiudono le scuole: l’elenco completo; Scuole chiuse a Palermo per allerta meteo martedì 20 gennaio, in quali comuni della Sicilia non si va in aula.

Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse al Sud e nelle Isole - Allerta meteo rossa, arancione e gialla anche il 20 gennaio 2026 in Italia: ecco dove. Si prevedono scuole chiuse in Calabria, Sicilia, Sardegna. meteo.it

Allerta meteo rossa e arancione oggi: infuria il ciclone Harry, venti oltre i 100 km orari, scuole e negozi chiusi - Il maltempo continua a flagellare le regioni meridionali, che dovranno fronteggiare quella che secondo gli esperti è la giornata peggiore. L'avviso della Protezione civile riguarda soprattutto Sicil ... today.it

TP24 - Il territorio in diretta. . Buongiorno24 – martedì 20 gennaio Sicilia bloccata dal ciclone Harry. Allerta rossa e arancione, scuole e parchi chiusi, evacuazioni e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. La Protezione civile avverte: restate a casa. Un’emerg - facebook.com facebook

Meteo: Allerta ARANCIONE per domani, martedì 20 gennaio. Il Sindaco dispone la chiusura di scuole, ville e cimitero. x.com