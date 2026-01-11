Furto con spaccata in via Galliani nel mirino il negozio ' Bike e co'

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, il negozio di biciclette ‘Bike e co’ in via Galliani è stato colpito da un furto con spaccata. La titolare esprime preoccupazione e invita a riflettere sulla sicurezza commerciale nella zona. Restano da approfondire le circostanze dell’accaduto e le eventuali misure di tutela per i commercianti locali.

