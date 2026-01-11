Furto con spaccata in via Galliani nel mirino il negozio ' Bike e co'

Da foggiatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, il negozio di biciclette ‘Bike e co’ in via Galliani è stato colpito da un furto con spaccata. La titolare esprime preoccupazione e invita a riflettere sulla sicurezza commerciale nella zona. Restano da approfondire le circostanze dell’accaduto e le eventuali misure di tutela per i commercianti locali.

“Siamo stanchi, bisogna fare qualcosa”. È la denuncia della titolare di ‘Bike e co’, negozio di biciclette sito in via Galliani, dove nella notte tra il 6 e il 7 gennaio è avvenuto un furto con spaccata. La dinamica del furto è la stessa di quella che ha visto protagonista il negozio ‘Simone’ in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lecce, doppio furto con spaccata. Lacoste e Toticchio nel mirino: ladri in fuga con i vestiti griffati

Leggi anche: San Vittore Olona, quarta spaccata in quattro anni: negozio di parrucchiere nel mirino dei ladri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Foggia, furto con spaccata in via Galliani: nel mirino il negozio 'Bike e co'.

furto spaccata via gallianiFurto con spaccata in pieno giorno nell'auto del giudice in sosta nel parcheggio riservato - Furto con spaccata nell'auto del giudice Lucia Faltoni: ignoti in pieno giorno hanno sfondato il vetro del finestrino della Mini Minor parcheggiata in via Guadagnoli per arraffare qualcosa. corrierediarezzo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.