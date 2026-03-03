Padova | 800 occhiali rubati 4 arresti a Bologna

Nella notte del 3 marzo 2026, a Padova, si sono verificati furti di circa 800 occhiali. Quattro persone sono state arrestate a Bologna nell’ambito delle indagini che hanno portato all’identificazione dei responsabili. L’episodio ha coinvolto negozi della città e ha portato a un intervento delle forze dell’ordine che hanno eseguito le operazioni di fermo.

Nel cuore pulsante di Padova, la notte del 3 marzo 2026 ha un atto di violenza contro il commercio locale che però si è trasformato in una vittoria per le istituzioni. Quattro cittadini romeni sono stati identificati e arrestati dalla Squadra Mobile padovana a Bologna, poche ore dopo aver devastato l'ottica Gianeletti situata in via Martiri della Libertà alle prime luci dell'alba. L'operazione ha permesso non solo il fermo dei responsabili ma anche il recupero totale dei beni rubati, trasformando una potenziale tragedia economica in un segnale di forza dello Stato. La rapidità dell'intervento ha suscitato immediatamente un'ondata di apprezzamenti da parte delle autorità nazionali e locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Spaccate a Padova e fuga sulla A13, arrestata a Bologna la banda degli occhialiColpivano negozi di ottica e pelletteria griffata con spaccate mirate e un’auto “pulita” con targa estera.

Maxi furto con spaccata a Padova, la ‘banda degli occhiali’ fermata a Bologna dopo la fuga in A13Bologna, 3 marzo 2026 - Hanno colpito nel cuore della notte a Padova, sfondando le vetrate con un tombino in ghisa e facendo razzia di occhiali e...

Altri aggiornamenti su Padova 800 occhiali rubati 4 arresti a...

Spaccata al negozio di ottica, rubano occhiali per 150mila euro: ladri in fuga bloccati a Bologna. Le trasferte dalla Romania per i furti VIDEOSpaccata all'alba del 3 marzo in pieno centro a Padova, dove una banda di ladri ha assaltato il negozio di ottica Officine Ottiche Gianeletti di via Martiri della ... ilgazzettino.it

Colpo da Gianeletti nel cuore della notte: spariti 800 paia di occhialiE' successo il 3 marzo alle 4,30 del mattino. Due individui con il volto travisato dopo aver sfondato con un tombino la vetrata del noto negozio hanno fatto incetta di refurtiva prima di defilarsi. In ... padovaoggi.it