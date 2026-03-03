Paderno cane dimenticato sul treno | i ferrovieri lo consegnano alla proprietaria a Cormano

Su un treno nella zona di Paderno, i ferrovieri hanno trovato un cane che era stato dimenticato a bordo. La proprietaria è stata contattata e ha ritirato il suo animale a Cormano. Questo episodio si distingue perché, di solito, tra gli oggetti smarriti si trovano portafogli, zaini o telefoni, ma questa volta si tratta di un animale domestico.

