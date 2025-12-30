Due arresti da parte dei carabinieri a Paderno Dugnano e Cormano

La scorsa settimana, i Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano e Cormano hanno effettuato due arresti, rispettivamente per tentato furto in abitazione. L’operazione si inserisce in un’attività costante di controllo e prevenzione nel territorio, volta a garantire la sicurezza dei cittadini. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità e nella tutela della comunità locale.

La scorsa settimana, i Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano hanno arrestato due uomini accusati di tentato furto in abitazione, nell’ambito di un’intensa attività di controllo sul territorio. Il primo arresto ha riguardato un 48enne italiano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato in un condominio di via Tunisia, dove aveva appena tentato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net Leggi anche: Sgomberata la ex Simi tra Paderno Dugnano e Cormano Leggi anche: Spaccio di crack in zona Tempio, due arresti da parte dei Carabinieri La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cagliari, blitz dei carabinieri nella casa dello spaccio: un chilo tra cocaina ed eroina, due arresti; Aggrediscono un ragazzo e lo rapinano: due arresti; Due arresti nel Santo Stefano teramano da parte dei Carabinieri; In casa quasi un chilo di cocaina e 15mila euro in contanti: due arresti nel blitz dei carabinieri. Aggrediscono un ragazzo e lo rapinano: due arresti - Il 23 dicembre notte i carabinieri del Radiomobile di Padova allo scalo ferroviario in piena "zona rossa" hanno messo le manette ai polsi ad una coppia di nordafricani che poco prima avevano circondat ... padovaoggi.it

Si fingono carabinieri e rapinano una famiglia rom: 4 arresti, due sono poliziotti - Erano entrati nel campo nomadi di via dei Gordiani, alla periferia est di Roma, per un finto blitz contro una famiglia rom. ilfattoquotidiano.it

Provincia di Como, con la tecnica del “finto carabiniere” avevano truffato tre anziani. Due arresti - Durante le festività natalizie 2025, i Carabinieri della Compagnia di Menaggio, ad Arzano e con il supporto dei Carabinieri del luogo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in car ... comozero.it

?Bodycam, Arresto in Diretta, Fermato dai Carabinieri Mentre Rubava!

Gioielliere casertano vittima del racket per quindici anni. Sei arresti. I presunti estorsori farebbero parte del clan Ligato-Lubrano. Dal 2008 al 2023 avrebbero ottenuto dal commerciante circa settantamila euro - facebook.com facebook

Gli arresti per finanziamenti ad Hamas da parte di associazioni pro-Pal confermano l’errore del sindaco di Bari, Leccese, nella consegna delle chiavi della città a Francesca Albanese, relatrice Nazioni Unite sui diritti umani nei territori occupati. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.