Svolge lavori in una casa a Como e ruba il cane alla proprietaria poi confessa | ma l' animale non si trova

A Como, un giovane di 22 anni egiziano è stato denunciato per aver sottratto un cane Boxer dall’abitazione della proprietaria, con successiva confessione. Tuttavia, l’animale non è stato ancora ritrovato. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e garantire la restituzione dell’animale alla proprietaria.

Un 22enne egiziano è stato denunciato per furto in concorso a Como nella serata di sabato. Un cane di razza Boxer è stato sottratto da un'abitazione privata, secondo quanto riferito dalla giovane proprietaria, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. L'episodio si è verificato in Piazza San Rocco, dove sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante. La denuncia della proprietaria Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è svolto nella serata di sabato, quando la Squadra Volante della Questura di Como è stata chiamata a intervenire in Piazza San Rocco.

