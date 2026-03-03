Oxley | Marquez e Lorenzo si disprezzano profondamente un rivalità che infiamma il motomondiale

Marc Marquez e Jorge Lorenzo nutrono un forte risentimento reciproco, alimentato da anni di tensioni e scontri in pista. La loro rivalità si è intensificata nel corso delle stagioni, coinvolgendo momenti di confronto diretto e accesi dissensi pubblici. Entrambi i piloti sono riconosciuti come protagonisti principali del motomondiale, e il loro rapporto rimane caratterizzato da un profondo disprezzo che divide le rispettive tifoserie e gli addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. È facile pensare che Marc Marquez e Jorge Lorenzo abbiano sempre avuto un buon rapporto nel MotoGP, ma secondo Mat Oxley, questa idea non potrebbe essere più lontana dalla verità. I due piloti spagnoli sono stati protagonisti di una delle battaglie per il titolo più controverse nella storia del MotoGP nel 2015. Lorenzo ha sorpassato il suo compagno di squadra in Yamaha, Valentino Rossi, conquistando il campionato, mentre Marquez ha chiuso in terza posizione. La rivalità tra Rossi e Marquez è diventata celebre quando Rossi accusò Marquez di aver aiutato Lorenzo a vincere il titolo, soprattutto dopo l’infamante ‘calcio’ a Sepang. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Oxley: Marquez e Lorenzo si disprezzano profondamente, un rivalità che infiamma il motomondiale. Leggi anche: Jorge Lorenzo: il ritmo di Alex Marquez a Sepang dimostra che può sfidare Marc Marquez. Motomondiale, Gp Thailandia: Acosta vince la prima Sprint di stagione davanti a Marc Marquez. Disastro BezzecchiBIRIRAM – Torna ad accendersi il motore del Mondiale MotoGP, in pista per la gara lunga domani, domenica 1 marzo 2026, per il Gran Premio della... Aggiornamenti e notizie su Oxley Marquez e Lorenzo si disprezzano... MotoGp 2026. Il fisico fragile di Márquez: solo Lorenzo ha il coraggio di dirloAnalisi tagliente dall'ex campione. La spalla operata di Marc Márquez lo frena nelle curve a sinistra e accorcia la carriera. Talento immenso, ma biologia crudele ... moto.it MotoGP, Ducati senza rivali? La previsione di Lorenzo spiazza tutti, Marquez già se la godeJorge Lorenzo conferma una posizione di superiorità della Ducati, affermando che Marc ed Alex Marquez sono i grandi favoriti. reportmotori.it