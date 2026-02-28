Motomondiale Gp Thailandia | Acosta vince la prima Sprint di stagione davanti a Marc Marquez Disastro Bezzecchi

Nel Gran Premio della Thailandia di MotoGP, Acosta ha vinto la prima Sprint della stagione, con Marquez che si è piazzato secondo. Durante la corsa, Bezzecchi ha avuto un incidente che lo ha costretto a ritirarsi. La gara si è svolta domenica 1 marzo 2026 e ha segnato l'inizio ufficiale del campionato mondiale di questa stagione.

BIRIRAM – Torna ad accendersi il motore del Mondiale MotoGP, in pista per la gara lunga domani, domenica 1 marzo 2026, per il Gran Premio della Thailandia, il primo della stagione 2026. Parte la caccia a Marc Marquez, campione in carica dopo il dominio dello scorso anno. Il fratello Alex, vicecampione del mondo nel 2025, Marco Bezzecchi con la sua Aprilia e un Pecco Bagnaia in cerca di riscatto sono pronti a lanciare il guanto di sfida al fuoriclasse di Cervera. Pedro Acosta ha vinto oggi, sabato 28 febbraio, con un finale piuttosto controverso, la prima Sprint della stagione nel Gp di MotoGp della Thailandia. Nel finale di gara, infatti, Marc Marquez che era in testa è stato penalizzato dopo un contatto con il pilota Ktm prima dell'ultimo giro ed è stato costretto a cedere la posizione all'ultima curva, lasciando la vittoria ad Acosta.