Owen Cooper, 16 anni, è il più giovane attore a ricevere un Golden Globe come miglior attore non protagonista in televisione. La sua interpretazione in

La star di Adolescence ha conquistato il suo primo Golden Globe, battendo il record precedente dell'interprete più piccolo d'età a vincere il premio. Owen Cooper, salito alla ribalta grazie al successo della serie Netflix Adolescence, ha vinto il primo Golden Globe della sua carriera come miglior attore non protagonista in tv. Un risultato storico, perché Cooper è ufficialmente il più giovane a vincere in tale categoria. L'attore britannico, 16 anni, ha battuto il record di Chris Colfer, che aveva 20 anni nel 2010 quando vinse per Glee. Cooper è diventato anche il secondo più giovane vincitore maschile nella storia dei Golden Globes, superando Ricky Schroder, star de Il campione, che vinse il premio a 9 anni nel 1980. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Golden Globes 2026, Owen Cooper a 16 anni è il più giovane vincitore come miglior attore supporter in tv

Leggi anche: Golden Globes 2026, Wagner Moura è il primo brasiliano a vincere il premio come miglior attore drammatico

Leggi anche: Golden Globes 2026, Noah Wyle abbraccia George Clooney dopo il trionfo di The Pitt "Chi è il miglior dottore?"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Golden Globes 2026, Owen Cooper a 16 anni è il più giovane vincitore come miglior attore supporter in tv; La notte dei Golden Globe 2026, Timothée Chalamet miglior attore per Marty Supreme - Aggiornamento del 12 Gennaio delle ore 07:35; Golden Globes 2026, 'Una battaglia dopo l'altra' pronto a vincere un premio dopo l'altro; I vincitori dei Golden Globes 2026 per i film e le serie tv: l'elenco completo.

Ai Golden Globes 2026 trionfa “Una battaglia dopo l’altra” e Chalamet in “Marty Supreme” - M olte conferme ( Una battaglia dopo l’altra, Timothée Chalamet) e poche sorprese in questa fin troppo sobria notte dei Golden Globes 2026. iodonna.it