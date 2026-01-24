Parchi e viali prosegue il piano potature

Sono in corso su tutto il territorio di Cervia le operazioni di potatura degli alberi e le verifiche di stabilità delle piante. Queste attività, programmate per garantire la sicurezza e la salute del patrimonio arboreo, si svolgono nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze ambientali. Il progetto mira a mantenere i parchi e i viali della città in condizioni ottimali, tutelando il benessere degli spazi pubblici per cittadini e visitatori.

Proseguono su tutto il territorio cervese le potature degli alberi e le prove di stabilità sulle piante. I lavori coinvolgono sia i viali principali che i parchi cittadini, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e il corretto sviluppo delle alberature. Gli interventi di potatura vengono effettuati seguendo un programma dettagliato e pianificato per la stagione invernale, periodo ottimale per questo tipo di operazioni in quanto gli alberi sono in fase di riposo vegetativo, riducendo così il rischio di stress per le piante. Oltre alla potatura, vengono eseguite prove di stabilità per valutare la solidità delle piante e prevenire eventuali rischi di caduta, a tutela dell'incolumità pubblica.

