Crans-Montana banche della cute innesti sintetici e nuove tecnologie | come funziona la rete che salva i pazienti ustionati

A Crans-Montana, avanzate tecnologie e innesti sintetici stanno rivoluzionando il trattamento delle ustioni. La rete di strutture specializzate garantisce un supporto stabile per i pazienti più complessi, assicurando un intervento tempestivo e efficace nella fase post-acuta. La gestione delle lesioni, fondamentale per la guarigione, si basa su una combinazione di innovazioni e competenze, per migliorare le possibilità di recupero e ridurre i rischi.

“Stabilità significa che il paziente non peggiora e non migliora. Sono i pazienti più complicati. Nella fase post-acuta, il problema è coprire subito le lesioni dovute alle parti ustionate”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Marino Ciliberti, direttore della Rete aziendale di riparazione tissutale della Asl Napoli 3 Sud. Il caso è quello dei pazienti rimasti feriti nell’incendio della notte di Capodanno avvenuto nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Nella tragedia hanno perso la vita 40 persone, tra cui 6 giovanissimi italiani, e altre 116 sono rimaste ferite. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Crans-Montana, banche della cute, innesti sintetici e nuove tecnologie: come funziona la rete che salva i pazienti ustionati Leggi anche: Strage di Crans Montana: allertato Centro ustionati del Niguarda, in arrivo i primi tre pazienti Leggi anche: Espansione cutanea, chirurgia rigenerativa, trapianto di pelle: le tecniche per curare i pazienti ustionati di Crans Montana Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Milano, la Banca dei tessuti che in cassaforte ha 5 metri quadrati di cute: «Ricostruiamo la pelle dei pazienti ustionati un pezzo alla volta»; Nella banca della cute: a Torino il primo presidio autorizzato dal Centro Nazionale Trapianti; Banche dei tessuti e membrane dalla pelle dei pesci: come si curano le grandi ustioni; Dentro la Banca della Pelle dell'Ospedale Niguarda. Crans-Montana, Marta Tosca: «13mila centimetri quadrati di pelle per curare 4 pazienti del Niguarda» - Il trattamento delle ustioni estese richiede quantità elevate di pelle e un processo medico altamente specializzato. ilmessaggero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.