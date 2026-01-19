La patologia tumorale il rene da asportare la tecnica robotica | complesso intervento realizzato con successo

Un intervento complesso e riuscito ha visto coinvolti un team specializzato nell’utilizzo della tecnica robotica per trattare una patologia tumorale al rene. Durante l’operazione, la vena cava è stata temporaneamente occlusa per 11 minuti, consentendo l’asportazione del rene e la successiva sutura vascolare. Questa procedura rappresenta un esempio di avanzamento e precisione nelle tecniche chirurgiche moderne, offrendo nuove possibilità di trattamento e recupero ai pazienti.

Prato, 19 gennaio 2026 – La vena cava "chiusa" per 11 minuti, il rene asportato, infine la sutura vascolare. Un complesso intervento di nefrectomia è stato eseguito con successo all'ospedale Santo Stefano di Prato. Un'operazione necessaria per il trattamento di una patologia tumorale renale avanzata, caratterizzata dalla presenza di un trombo nella vena cava a livello sottoepatico. La procedura, una nefrectomia destra con asportazione del trombo cavale, è stata realizzata interamente con tecnica mininvasiva robotica. Leggi qui il canale Salute de La Nazione Cosa è stato fatto durante l'intervento.

Nel 2025, il Policlinico Tor Vergata ha eseguito con successo 18 trapianti di rene da donatore vivente utilizzando tecniche robotiche avanzate. Questa metodologia permette interventi meno invasivi e una più rapida ripresa dei pazienti, rappresentando un importante passo avanti nelle procedure di trapianto renale. All’ospedale pugliese Miulli primato di interventi al fegato con tecnica robotica

L'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, si distingue nel 2025 come il primo centro in Italia per numero di interventi sul fegato eseguiti con tecnica robotica. Questa certificazione evidenzia l'impegno della struttura nel campo della chirurgia avanzata, offrendo ai pazienti soluzioni innovative e di alta qualità. La crescita delle competenze in questo settore rappresenta un importante passo avanti per l'assistenza sanitaria regionale e nazionale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Passi avanti nella cura dei tumori del retto, lo studio della Radioterapia oncologica di Chieti pubblicato sul Jcm - Lo studio, eseguito su 134 pazienti, ha mostrato come la capacità di estrarre informazioni aggiuntive millimetriche sul tumore dalle risonanze magnetiche siano decisive nel loro impatto sui risultati ... chietitoday.it

VITTORIA Il TAR Puglia – Lecce riconosce la causa di servizio per patologia tumorale: annullato il diniego del Ministero della Difesa Con la sentenza del TAR Puglia – Lecce, Sezione II, 12 gennaio 2026, n. 1334/2023, si chiude una vicenda lunga e compless

