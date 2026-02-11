La corsa agli Oscar 2026 si accende con il tradizionale pranzo tra i candidati, un momento di confronto e alleanze prima della grande notte a Hollywood. La cerimonia si terrà domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con Conan O’Brien alla guida della serata. I protagonisti si preparano a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno, tra scommesse, emozioni e qualche sorpresa.

La serata degli Oscar 2026 è prevista per domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con la conduzione affidata a Conan O’Brien. Ma la corsa verso la notte più importante di Hollywood è già entrata nella sua fase finale con l’attesissimo Oscar Nominees Luncheon, il tradizionale pranzo che riunisce tutti i candidati poche settimane prima della cerimonia. Da Emma Stone a Jacob Elordi, le star all’Oscar Nominees Luncheon. L’appuntamento si è svolto il 10 febbraio al Beverly Hilton di Beverly Hills e ha segnato il ritorno dell’evento dopo la cancellazione dello scorso anno a causa dei devastanti incendi in California. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Oscar 2026: la corsa verso la notte più importante di Hollywood è entrata nel vivo con il tradizionale pranzo che riunisce tutti i candidati

A Los Angeles, all’hotel Beverly Hilton, l’atmosfera si fa sempre più tesa.

Questa mattina, i candidati agli Oscar si sono riuniti all’Academy per la tradizionale foto di classe durante l’Oscars Nominees Luncheon.

