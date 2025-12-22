Violenza alla Casa Circondariale di Avellino | nuova aggressione nella sezione protetti
Avellino, 22 dicembre 2025 – Un altro episodio di violenza scuote la Casa Circondariale di Avellino. Nel tardo pomeriggio di domenica 21 dicembre, un detenuto di nazionalità tunisina è stato aggredito all’interno della sezione protetti da uno o più reclusi.L’aggressione è stata così violenta da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Avellino, droga nascosta nella casa circondariale: il SAPPE elogia la Polizia Penitenziaria
Leggi anche: Casa Circondariale di Avellino, ufficiale della Polizia Penitenziaria sospeso dal servizio
Carcere di Avellino, ritrovati telefoni e coltello a serramanico; Avellino, i clan e i furti in casa: «Fronti presidiati», le priorità di Picone; Avellino, Natale oltre le sbarre: il senso di una comunità che non dimentica; Benevento, fermato 37enne di nazionalità nigeriana: scatta il rimpatrio.
Maltratta e ricatta l’anziana madre: 50enne arrestato ad Avellino - AVELLINO (rgl) – La violenza più insidiosa è spesso quella che si consuma nel silenzio delle mura domestiche, dove paura e sopraffazione diventano abitudine quotidiana. ilgiornalelocale.it
Avellino, picchia i genitori anziani: arrestato il 40enne - Due episodi distinti, ma uniti da un comune denominatore: la violenza tra le mura domestiche. ilmattino.it
Casa circondariale, è caos. Troppi gli agenti aggrediti: "È come essere in guerra" - "A causa della presenza di numerosi detenuti con alle spalle ... lanazione.it
A Lodi un neonato è nato morto durante un parto avvenuto in casa. L’ospedale ha attivato il protocollo per sospetta violenza. La Procura ha disposto l’autopsia e aperto un’indagine per chiarire le circostanze. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.