orrore a palermo 11enne violentato dal branco fuori da scuola

19 dic 2025

Una terribile vicenda scuote Palermo: un’undicenne è stata vittima di violenza di gruppo fuori dalla scuola. I medici, seguendo il protocollo del codice rosso, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. La comunità è sotto shock di fronte a questa drammatica realtà, mentre le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto e assicurare giustizia.

