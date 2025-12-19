Orrore a Palermo 11enne violentato dal branco fuori da scuola

Una terribile vicenda scuote Palermo: un’undicenne è stata vittima di violenza di gruppo fuori dalla scuola. I medici, seguendo il protocollo del codice rosso, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. La comunità è sotto shock di fronte a questa drammatica realtà, mentre le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto e assicurare giustizia.

© Imolaoggi.it - Orrore a Palermo, 11enne violentato dal branco fuori da scuola I medici del pronto soccorso di Termini, come previsto dal protocollo del codice rosso, hanno avvisato la polizia.

