Sora | 17enne ferito con coltello fuori dalla scuola L' aggressore è in fuga

Un episodio di violenza si è verificato nel primo pomeriggio a Sora, in provincia di Frosinone, dove un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un coltello fuori dalla scuola. L’aggressore è attualmente in fuga. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

AGI - Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il grave episodio verificatosi nel primo pomeriggio di ieri a Sora, in provincia di Frosinone. Intorno alle 14, i carabinieri sono intervenuti in via Lucarelli, all'esterno del Liceo Artistico, dove un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni, minacciandolo con un coltello puntato alla gola e provocandogli alcune escoriazioni. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 10 giorni per un'escoriazione al collo.

