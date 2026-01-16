Caso Orlandi | il reo confesso Marco Accetti convocato in Commissione d’Inchiesta

La Commissione d’Inchiesta bicamerale sui casi Orlandi e Gregori, attiva da marzo 2024, ha convocato il reo confesso Marco Accetti. L’audizione si inserisce nel quadro di approfondimenti condotti dai 40 parlamentari incaricati di fare luce sulle vicende legate a questi casi ancora irrisolti. La commissione prosegue il suo lavoro con l’obiettivo di chiarire dettagli e responsabilità, mantenendo un approccio scrupoloso e obiettivo.

Sono numerose le persone audite dai 40 parlamentari della Commissione d'inchiesta bicamerale sui casi Orlandi Gregori, attiva dal marzo 2024. Tra sorprese, polemiche e secretazioni, anche dopo quasi 43 anni dai fatti, oggi finalmente è stata fissata, per il 29 gennaio, l'audizione per il supertestimone, reo confesso, Marco Fassoni Accetti. Un audizione quanto mai attesa da cui potrebbero emergere importanti sviluppi per dipanare un'intricatissima matassa di dubbi, piste e interrogativi, o che potrebbe deludere senza dir nulla di nuovo su motivazioni e sodali. Si tratta di un personaggio istrionico, di grande intelligenza, legato a doppio filo a diversi momenti chiave della sparizione di due quindicenni nel 1983.

