Toro in fuga introvabile per la nebbia | ordinanza urgente del sindaco

Un toro è fuggito da Mira lunedì mattina, rendendo necessaria un’ordinanza urgente del sindaco. La sua assenza ha coinvolto diverse forze di sicurezza e servizi veterinari, ma nonostante gli sforzi, l’animale rimane disperso. La nebbia ha complicato le operazioni di ricerca, rendendo difficile rintracciare il bovino. Si prosegue con le indagini per localizzare l’animale e garantire la sicurezza pubblica.

Un bovino è in fuga da lunedì mattina a Mira e il suo allontanamento ha mobilitato forze dell'ordine, carabinieri, il reparto veterinario dell'Ulss 3, la polizia locale e le istituzioni: il toro non si trova, dopo la sua fuga dal recinto di una proprietà, anche a causa della nebbia.

