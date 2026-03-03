OraSì sfuma El Agbani Si punta al play Stefanov

OraSì rinvia la partita contro Andrea Costa al 14 e si prepara per la sfida di domenica al PalaCosta contro Fabriano. La squadra si concentra sull’obiettivo di sfumare El Agbani e puntare sul play Stefanov. Domani non scenderà in campo, lasciando spazio alla strategia per la prossima gara. La formazione si prepara a un impegno importante nel campionato in corso.

Domani l’OraSì sarà spettatrice del turno infrasettimanale di campionato avendo rinviato a sabato 14 la partita in casa dell’Andrea Costa e così si può concentrare sulla delicata sfida di domenica al PalaCosta contro Fabriano. Chissà se in quell’occasione ci sarà in campo un nuovo giocatore. La dirigenza sta cercando il sostituto di Naoni, sperando di riavere Dron sabato 28 con Quarrata. Sfumata la pista El Agbani, che Monopoli (B Interregionale) non ha voluto far partire, le attenzioni sono rivolte agli stranieri di formazione cestistica italiana. Piace Djordje Pazin, guardiaala serba del 2001 a San Severo nel 202324, ma costa molto così come Lazar Nikolic (27enne serbo ex Nardò) che ha un ingaggio proibitivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

