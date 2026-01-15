Le mire di Trump sulla Groenlandia riavvicinano l’Islanda all’Unione europea

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo a una possibile acquisizione americana della Groenlandia hanno riacceso l’attenzione sulla regione. Questa situazione sta influenzando anche l’Islanda, che si avvicina ulteriormente all’Unione europea. Analizzare queste dinamiche è importante per comprendere le implicazioni geopolitiche e le strategie dei paesi coinvolti in un contesto di crescente interesse globale per le risorse artiche.

Bruxelles, 15 gennaio 2026 – Le ripetute dichiarazioni di Donald Trump sull'ipotesi di una proprietà americana della Groenlandia stanno provocando onde d'urto ben oltre l'isola stessa, con la pressione che ora si riversa sulla vicina Islanda e la spinge più vicino all'Unione europea. Il rinnovato interesse di Washington per la Groenlandia, un territorio autonomo che fa parte della Danimarca, Stato membro dell'Unione europea, ha riaperto faglie strategiche in tutto il Nord Atlantico, innescando un nuovo dibattito in Islanda sulla sua storica distanza dall'UE. Con l'aumento delle preoccupazioni per la sicurezza e la messa in discussione della dipendenza da Washington, a Reykjavik l' adesione all'UE viene sempre più discussa non come una scelta economica, ma come una questione di difesa a lungo termine e di allineamento geopolitico.

