Queste fiammelle hanno rotto le balle Ci sono quelle led | Davide Lacerenza fotografato in discoteca con gli sparkler sopra le bottiglie ‘si pente’ dopo una valanga di critiche

Recentemente, Davide Lacerenza è stato al centro dell’attenzione dopo essere stato fotografato in discoteca con fiammelle e luci LED sopra le bottiglie. In seguito, ha espresso rammarico per il comportamento, dopo aver ricevuto numerose critiche. Lacerenza ha anche patteggiato una pena di 4 anni e 8 mesi nell’ambito di un’inchiesta riguardante questioni di droga, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione legate al suo locale, la Gintoneria.

Davide Lacerenza ha patteggiato (4 anni e 8 mesi) alla fine dell'inchiesta per droga, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione legata proprio al suo locale, la Gintoneria. È stato disposto anche un risarcimento, tramite confisca, del patrimonio da oltre 900mila euro e per questo lo scorso 10 gennaio è stata aperta un'asta giudiziaria con in vendita bottiglie pregiate. Ora di Lacerenza si parla perché, ospite di una discoteca di Lainate, la Line Club, è stato immortalato mentre, circodato da ragazzi, agita bottiglie con attaccate candele bengala (sparkler), simili a quelle che hanno causato la tragedia di Crans Montana dove proprio la fiamma di questi oggetti pirotecnici ha causato un incendio all'interno dal locale Le Constellation e la morte di 40 persone, con 116 feriti.

