OpenAI ha deciso di interrompere la sorveglianza sui propri sistemi, portando a un cambiamento nel contratto con il Pentagono. La decisione arriva dopo che l’azienda ha ricevuto numerose critiche pubbliche. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’accordo o sui motivi specifici di questa modifica è stata resa nota. La questione riguarda direttamente le modalità di collaborazione tra le due parti.

La collaborazione strategica tra OpenAI e il Pentagono ha subito una modifica sostanziale in seguito a un’onda di critiche pubbliche che hanno minato la popolarità dell’azienda. Sam Altman, capo esecutivo della società, ha annunciato che l’accordo è stato rivisto per escludere esplicitamente l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale nella sorveglianza interna dei cittadini americani. Questa rettifica arriva dopo che la rinuncia di Anthropic aveva già segnato un momento critico per il settore, portando a un cambio di preferenze degli utenti verso soluzioni alternative come Claude. Il Dipartimento della Guerra ha confermato il suo accordo su questa nuova limitazione contrattuale, stabilendo che i servizi non saranno impiegati per il tracciamento deliberato delle persone negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

OpenAI, una delle principali società nel settore dell'intelligenza artificiale, ha aggiornato il contratto con il Dipartimento della Difesa...

Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo tra il colosso dell'intelligenza artificiale e il...

Intanto negli Stati Uniti Claude di Anthropic è balzata al primo posto in classifica tra le app più scaricate per iOS, superando ChatGPT e Gemini. Secondo i dati Sensor Tower le disinstallazioni ...

OpenAI ha comunicato di aver raggiunto un'intesa per modificare alcune parti del contratto stipulato col Pentagono lo scorso 28 febbraio.

