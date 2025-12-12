Un Natale in Salute open day vaccinale a Ravenna

A Ravenna, l'Ausl Romagna organizza un open day vaccinale intitolato “Un Natale in Salute”, proseguendo le attività di sensibilizzazione sulle vaccinazioni e i corretti stili di vita, in linea con le strategie del Piano Nazionale e Regionale della Prevenzione. L'evento mira a promuovere la prevenzione e il benessere della comunità durante il periodo natalizio.

Continuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni e dei corretti stili di vita previste dal Piano della Prevenzione nazionale e regionale.Proteggere sé stessi e i propri cari è il regalo più prezioso da portare alle feste. Con questa finalità l’Ausl della Romagna organizza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Questo Natale regala salute e benessere: regala la nostra GIFT CARD! ?FARMACIA GIGLIO? . Via Gavazzi 6 - 23822 Bellano (LC) Tel. e Fax 0341 821412 E-Mail: [email protected] #farmacia #farmaciagiglio #como # - facebook.com Vai su Facebook

Mercoledì 17 open day vaccinale al CMP - Continuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni e dei corretti stili di vita previste dal Piano della Prevenzione nazionale e regionale. Lo riporta ravennawebtv.it

Diversamente Natale: Open Day del Gusto e dell’inclusione Domenica 14 dicembre a Villa Smeraldi-Museo della Civiltà Contadina - Nel suggestivo contesto di Villa Smeraldi, del suo parco storico e del Museo della Civiltà Contadina, domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 19 circa, torna l’atteso Open Day del gusto “Sapori e ... Riporta renonews.it

ArsCorproea Open Day Natale 2024

Video ArsCorproea Open Day Natale 2024 Video ArsCorproea Open Day Natale 2024