La nuova Omoda 7 Shs-P, con motore 1.5 Tgdi da 279 cavalli, si presenta con un design di grande impatto e un abitacolo molto confortevole. Il display centrale offre un effetto scenico notevole, contribuendo all'aspetto estetico complessivo del veicolo. La vettura è disponibile in versione ibrida plug-in e presenta sia aspetti positivi sia alcuni aspetti da migliorare.

Dopo il Suv compatto 5 e l'ammiraglia 9, per Omoda è arrivato il momento di lanciare sul mercato italiano la via di mezzo, il crossover 7, che va così ad ampliare la gamma del marchio cinese di proprietà del gruppo Chery. Con il nuovo Super Hybrid System di Omoda e Jaecoo, il crossover, disponibile solo nella motorizzazione ibrida plug-in, è stato oggetto di una prova della redazione di Gazzetta Motori. Il test è stato eseguito così con la Omoda 7 Shs-P 1.5 Tgdi da 279 Cv, con un motore turbo benzina a quattro cilindri da 1.500 cc a ciclo Miller, abbinato a due propulsori elettrici, di cui uno adibito alla trazione e l'altro che ricarica la batteria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Omoda 7 Shs-P 1.5 Tgdi da 279 Cv: pregi e difetti

