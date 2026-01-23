Infrastruttura digitale 2026 | AI resilienza e sovranità

L'infrastruttura digitale del 2026 si evolve, integrando l’intelligenza artificiale, la resilienza e la sovranità. I data center assumono un ruolo strategico, diventando elementi fondamentali per il funzionamento dell’economia e della sicurezza digitale. Questa trasformazione riflette un nuovo paradigma, in cui le infrastrutture tecnologiche sono cruciali per sostenere le sfide di un mondo sempre più connesso e complesso.

(Adnkronos) – Il panorama tecnologico del 2026 sancisce un cambiamento di paradigma definitivo: i data center non sono più considerati meri depositi di hardware, ma vere e proprie infrastrutture critiche per l'economia globale. Se il 2025 ha rappresentato l'anno della consapevolezza, il 2026 si configura come il periodo in cui la solidità fisica dei sistemi diventa l'unico reale abilitatore dell'innovazione software e dell'intelligenza artificiale. Come sottolineato da Bruce Owen, President, EMEA di Equinix: “In un contesto in cui la tecnologia evolve rapidamente, la capacità di anticipare e adattare l’infrastruttura alle nuove esigenze sarà il vero fattore distintivo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: CSET Pre-Event 2025: sicurezza digitale tra OT, AI e resilienza collettiva

Cibo, export e dati: la cucina italiana come infrastruttura digitale strategicaLa cucina italiana, riconosciuta come patrimonio culturale dall’Unesco, rappresenta molto più di un’eccellenza gastronomica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Digital Sovereignty and Resilience

Argomenti discussi: L’Infrastruttura al centro: cinque tendenze che plasmeranno AI, resilienza e sovranità nel 2026; AI, gemelli digitali, edge computing: perché l'industria ha bisogno di infrastrutture locali potenti; Data center: AI, energia e resilienza ridisegnano le priorità 2026; Piattaforme di Approvvigionamento Digitale: AgID aggiorna le Regole Tecniche per la gestione degli appalti pubblici - ANCE.

Digital banking 2026, la nuova fase: dai canali online al digitale come leva di crescitaLa nuova fase della trasformazione digitale nel banking: AI, compliance, pagamenti e nuovi modelli di crescita secondo le tendenze 2026. economyup.it

L’Infrastruttura al centro: cinque tendenze che plasmeranno AI, resilienza e sovranità nel 2026Equinix presenta i trend che guideranno la trasformazione digitale di diversi settori, evidenziando il ruolo chiave dei data center ... lineaedp.it

Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale presenta GeoSciences IR, l’infrastruttura digitale italiana dedicata alle Scienze della Terra. Questa piattaforma cloud riunisce dati, strumenti operativi e formazione per geologia, rischio idrogeo - facebook.com facebook

È online @geosciencesir: l’infrastruttura digitale italiana che unisce dati, strumenti e formazione per geologia, rischio e pianificazione del territorio. @ISPRA_Press sottolinea che è uno strumento chiave per ricerca, monitoraggio e prevenzione. tinyurl.com/m x.com