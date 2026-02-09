Le banche europee stanno tornando a crescere. Lo scrive il Financial Times, che cita anche Intesa Sanpaolo come esempio di rilancio. La banca italiana sta rafforzando la sua presenza e la sovranità digitale nel settore finanziario europeo.

“Le banche europee stanno ritrovando slancio”. Lo scrive il Financial Times nell’edizione di oggi, 9 febbraio, citando tra gli esempi virtuosi anche l’italiana Intesa Sanpaolo. “Per oltre quindici anni le banche europee sono rimaste indietro rispetto alle rivali statunitensi “, si legge nell’articolo, “ma la tendenza potrebbe essere in inversione”. “Tre delle banche più ambiziose d’Europa stanno adottando approcci molto diversi per alimentare la propria crescita “, scrive l’autorevole quotidiano economico-finanziario. Il riferimento è a tre istituti in particolare: la spagnola Santander, la francese Société Générale e, appunto, Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Financial Times: “Le banche europee ritrovano slancio”. E cita Intesa Sanpaolo: “Rafforza la sovranità digitale europea”

