Piazza Garibaldi Piazza Lega-FI | Riqualificare nel rispetto della storia Sostengo l' appello degli studiosi lecchesi

La riqualificazione di Piazza Garibaldi rappresenta una sfida importante per il centro cittadino. Un intervento che deve rispettare il patrimonio storico e valorizzare l’identità locale. Per questo motivo, si è deciso di sostenere l’appello di un gruppo di studiosi e cittadini, convinti che un progetto ben equilibrato possa garantire un futuro più vivibile e rispettoso delle radici della zona.

La riqualificazione di Piazza Garibaldi è un passaggio decisivo per il futuro della nostra città. Per questo motivo accolgo e sostengo con convinzione l'appello civico promosso da Simone Paramatti e dagli storici Gianfranco Scotti ed Eugenio Guglielmi, che hanno richiamato l'attenzione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Ex Deutsche Bank, Piazza (Lega-FI): "Sette milioni bruciati, zero parcheggi e troppe ombre. I lecchesi meritano verità"“Un milione di oneri di urbanizzazione non basta: serve un parcheggio multipiano al Serpentino con 250 posti.

Napoli, in Piazza Garibaldi Gioco Senza Frontiere, aspettando il Natale della Bella PiazzaDomenica 14 dicembre dalle ore 11 in Piazza Garibaldi si svolge Gioco senza frontiere, aspettando il Natale della Bella Piazza, un grande evento...

Temi più discussi: Nuovo hotel in piazza Garibaldi, critiche e polemiche da Carlo Piazza e Orizzonte per Lecco; Lite tra due uomini in Piazza Garibaldi: arrestato un 31enne ubriaco e violento; Salomon New Shapers Run 26: tutte le deviazioni dei mezzi Atm; L'ex Deutsche Bank diventa un hotel Marriott: partono i lavori, apertura nel 2028.

Nuovo hotel in piazza Garibaldi, critiche e polemiche da Carlo Piazza e Orizzonte per LeccoVia libera al nuovo hotel nell’ex Deutsche Bank. Orizzonte per Lecco e Carlo Piazza criticano metodo, convenzione e parcheggi in centro. lecconotizie.com

CARLO PIAZZA: RIQUALIFICA PIAZZA GARIBALDI NEL RISPETTO DELLA STORIALECCO – La riqualificazione di Piazza Garibaldi è un passaggio decisivo per il futuro della nostra città. Per questo motivo accolgo e sostengo con convinzione l’appello civico promosso da Simone Para ... lecconews.news

Taranto: Palazzo Archita In Piazza Garibaldi...(come dovrebbe e potrebbe essere) Semplicemente uno Spettacolo #palazzoarchita #piazzagaribaldi #taranto - facebook.com facebook

Piazza Garibaldi, Napoli. Una serata come tante. Dal quinto piano di una struttura alberghiera si alzano fumo e fiamme. Urla. Concitazione. Paura. Ogni secondo conta. Tre militari dell’ #Esercito, impegnati nell’operazione Strade Sicure, sono già sul posto. No x.com