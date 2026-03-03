Omicidio Emanuele Durante preso presunto killer | era il terzo indagato

Camorra, droga e omicidio, sono oltre cinquanta gli arresti messi a segno questa notte. Tre ordinanze di custodia cautelari, su richiesta della Dda di Napoli. Ma andiamo con ordine e proviamo a ripercorre le tre ordinanze messe a segno poche ore fa. Omicidio di Emanuele Durante (marzo 2025), finisce in cella un terzo indagato: si tratta di uno dei presunti esecutori del delitto consumato in zona Santa Teresa degli Scalzi. L'indagato ha rapporti di parentela con la famiglia di Emanuele Tufano, il minorenne ucciso da fuoco amico il 24 ottobre del 2024 in piazza Mercato, durante una ronda armata. Inchiesta condotta dai pm Celeste Carrano, Maria Sepe e Urbano Mozzillo, ci sono anche arresti per armi e camorra.