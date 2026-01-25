Omicidio Torzullo ad Anguillara suicidi i genitori del presunto killer La madre era originaria di Altamura

A Anguillara, nel Lazio, si stanno svolgendo le indagini sull’omicidio di Federica Torzullo, avvenuto nella casa di famiglia. Claudio Carlomagno, sospettato e attualmente in custodia, è stato coinvolto in un contesto complesso, che ha visto anche il suicidio dei genitori. Tra le persone coinvolte c’è Maria Messenio, madre di Carlomagno, originaria di Altamura. La vicenda rimane sotto esame delle autorità competenti.

