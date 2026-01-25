Omicidio Torzullo ad Anguillara suicidi i genitori del presunto killer La madre era originaria di Altamura
A Anguillara, nel Lazio, si stanno svolgendo le indagini sull’omicidio di Federica Torzullo, avvenuto nella casa di famiglia. Claudio Carlomagno, sospettato e attualmente in custodia, è stato coinvolto in un contesto complesso, che ha visto anche il suicidio dei genitori. Tra le persone coinvolte c’è Maria Messenio, madre di Carlomagno, originaria di Altamura. La vicenda rimane sotto esame delle autorità competenti.
Era originaria di Altamura Maria Messenio, la madre di Claudio Carlomagno, in carcere accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta di famiglia ad Anguillara, in provincia di Roma.Le indagini dei carabinieriMessenio, nella giornata di sabato 24, è stata trovata.🔗 Leggi su Baritoday.it
Federica Torzullo, i genitori del marito suicidi e quell’ultimo messaggio all’altro figlio: il dramma infinito di AnguillaraFederica Torzullo ha vissuto un dolore profondo, segnato dalla perdita dei genitori del marito, suicidi avvenuti ad Anguillara.
Federica Torzullo, i genitori del marito Claudio Carlomagno suicidi nella loro casa di Anguillara: i corpi in garage. L'allarme dato dalla ziaFederica Torzullo, moglie di Claudio Carlomagno, è stata vittima di un omicidio avvenuto ad Anguillara.
Femminicidio ad Anguillara: Tutti i Dettagli sul Tragicissimo Caso di Federica TorzulloUn evento drammatico ha scosso la comunità di Anguillara: l'omicidio di Federica Torzullo e l'interrogatorio del marito Claudio Carlomagno. notizie.it
Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, chi erano i genitori di Claudio trovati morti ad Anguillara Sabazia. L'ultimo messaggio: «Scusate per quello che ha fatto nostro figlio»Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati nella loro villetta, impiccati nella giornata di sabato. Erano i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato con l'accusa di ... leggo.it
