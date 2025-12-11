La locandina riaffiora dopo 34 anni | Volere volare sul muro del metrò L’amore va oltre ogni barriera
Dopo 34 anni, una vecchia locandina di “Volere volare” riemerge sul muro di una stazione metro di Milano, portando alla luce un frammento di passato che racconta un’epoca e un messaggio senza tempo.
Milano, 11 dicembre 2025 – I brandelli di un vecchio cartellone pubblicitario di 34 anni fa riemergono su un tratto di parete della stazione del metrò. Osservarli è come aprire una capsula del tempo, provando a indovinare l’opera che si svela solo in parte. Ai più attenti (e cinofili) non è sfuggita questa sorpresa da archeologia urbana a lla fermata MM3 di Porta Romana: il disegno che appare è quello della locandina di “Volere volare“, film surreale e delicato di Maurizio Nichetti risalente al 1991. I frammenti superstiti sono verosimilmente quelli che non furono strappati via, allora, insieme a strati di altri cartelloni sovrapposti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
