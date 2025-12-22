Roma torna il ProAbile Day | lo sport che abbatte ogni barriera

Cosa: 1° ProAbile Day – Natale di Sport e Inclusione.. Dove e Quando: Centro Sportivo Red Tigers 1957, Via dei Ruderi di Torrenova 2, Roma. Domenica 28 dicembre dalle ore 10.00.. Perché: Una giornata gratuita dedicata allo sport inclusivo e paralimpico per celebrare la diversità come ricchezza.. Il Natale a Roma si tinge di solidarietà e partecipazione attiva con l’arrivo di un appuntamento inedito nel panorama degli eventi cittadini. Domenica 28 dicembre, le porte del Centro Sportivo Red Tigers 1957 si apriranno per ospitare la prima edizione del ProAbile Day – Natale di Sport e Inclusione. In un periodo dell’anno tradizionalmente legato agli affetti e alla comunità, questa iniziativa si propone di trasformare l’attività fisica in un potente linguaggio universale, capace di superare i confini della disabilità e della fragilità sociale per costruire ponti di dialogo tra i cittadini. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it

