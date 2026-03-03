Olio extravergine italiano all' irpino Sabino Basso massimo riconoscimento Bibenda con il Ravece
L’olio extravergine italiano prodotto dall’irpino Sabino Basso ha ricevuto il riconoscimento massimo Bibenda con il suo Ravece. La linea “Sabino Basso – Selezione Oli D’Italia” è stata premiata con le 5 Gocce Bibenda, assegnate ai migliori oli extravergine d’oliva nel paese. Il riconoscimento conferma la qualità elevata dell’olio monocultivar Ravece.
La qualità incontra il vertice dell’eccellenza: l’olio extravergine monocultivar Ravece della linea “Sabino Basso – Selezione Oli D’Italia” conquista le prestigiose 5 Gocce Bibenda, il massimo riconoscimento assegnato ai migliori oli extravergine d’oliva d’Italia. Un traguardo che certifica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
