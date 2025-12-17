Olio di semi fatto passare per olio d' oliva extravergine | denunciato commerciante

Le autorità stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario a Brindisi, con particolare attenzione alla qualità dell’olio venduto al pubblico. Recentemente, un commerciante è stato denunciato per aver spacciato olio di semi come extravergine d’oliva, evidenziando l’importanza di verifiche rigorose per tutelare i consumatori e la trasparenza del mercato.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario nella provincia di Brindisi, attraverso un’attività di monitoraggio dell’olio posto in vendita negli esercizi commerciali del territorio e nei mercati settimanali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

