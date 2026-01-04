Scopri le ultime novità in ambito rock e indie sotto le Due Torri. Anche dopo le festività di Capodanno, la scena musicale della città continua a proporre eventi e incontri dedicati agli appassionati di musica alternativa. Un luogo dove la passione per i piccoli party si mantiene viva tutto l’anno, offrendo un’esperienza autentica e curata in ogni dettaglio.

È appena passato Capodanno, tempo di grandi feste e festeggiamenti, ma il cuore indie e rock della città che ama i piccoli e curatissimi party, batte tutto l’anno. A far da apripista già domani sera sarà The Panthers Night allo Sghetto Club, sottotitolo "chi dice che il punk è morto ha torto", tutto chiarissimo insomma. E per affermare la tesi il club di via Zago 16 chiama a raccolta un’esplosione di suoni, attitudine e pura energia, dove l’unica regola è non avere regole: ovvero tre band dal suono ostinato e contrario come Mars X capitanati da Marzio Manni che ha appena rilasciato il nuovo disco e che debutterà sul palco proprio in questa serata con il primo supergruppo all star post-punk italiano, Mad Dogs devoti al rock’n’roll e B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Novità in salsa rock sotto le Due Torri

Leggi anche: Serata a tema. Quei brindisi alla tradizione sotto le Due Torri

Leggi anche: Due torri sì, due torri no: al Giotto spunta pure il Comitato del “Ma Anche Basta”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

150 Days, A rich CEO Gifted an Abandoned House to a Single Mother, Saving Her from a life of Misery

Pronti a ripartire nel 2026! In arrivo tante Novità Ecco alcuni dei nostri corsi in Partenza da Gennaio 2026 Uno Staff di professionisti a vostra disposizione, una scuola accogliente! Corsi disponibili: - Kizomba - Bachata & Bachata Sensual - Salsa Cub - facebook.com facebook