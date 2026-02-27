A Roma, si terrà una celebrazione per i 90 anni di Achille Occhetto, con la presenza di Elly Schlein. Durante l’evento saranno anche mostrati alcuni momenti di storia politica, tra cui l’apparizione di Cragnotti. La manifestazione coinvolge diverse personalità e si svolgerà nei prossimi giorni. La giornata rappresenta un’occasione per ripercorrere alcuni passaggi importanti della vita pubblica di Occhetto.

Ci sarà anche Elly Schlein a festeggiare i 90 anni di Achille Occhetto. A Roma la prossima settimana l’ultimo segretario del Partito comunista italiano sarà al centro di un seminario il 3 marzo, giorno del suo compleanno, ideato da Ugo Sposetti con l’associazione Enrico Berlinguer, supportato dai gruppi parlamentari del Partito democratico. Nella sala della Camera di Commercio a piazza di Pietra sono attesi Corrado Augias, Pier Ferdinando Casini, Luciana Castellina, Gad Lerner, Claudio Martelli, Francesco Rutelli e tanti altri. Rossi non ha Fifa di portare sfortuna.. Sarà perché quest’anno il Festival di Sanremo non sembra piacere particolarmente al pubblico, fatto sta che il vertice della Rai è corso ai ripari aggiudicandosi i diritti per il Mondiale di calcio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I 90 anni di Occhetto, l’apparizione di Cragnotti e altre pillole

Borgonzoni esautorata sul cinema, i convegni di Napoletano e le altre pilloleFate sapere alla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, leghista con delega sul cinema e l’audiovisivo (già “vittima” dei tagli del ministro...

Gualtieri e i botti vietati a Roma, il futuro di Emiliano e altre pilloleL’ordinanza ha un che di assurdo: a Roma il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato il divieto dei botti di fine anno dalle 00.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: I 90 anni di Dan Peterson. Nemico amatissimo tra Cantù e il lago; Basket, Milano festeggia i 90 anni del leggendario Dan Peterson; Una giornata per i 90 anni di Sabino Cassese; Dan Peterson compie 90 anni, festa a Milano con Meneghin e Gallinari.

Parco Stelvio, i 90 anni. Con il libro AnimaCon il volume Anima, il Parco Nazionale dello Stelvio ha celebrato i novant’anni dalla propria istituzione. La presentazione è ... msn.com

Emilio Giannelli: «I miei 90 anni da senese. Gioco con i difetti fisici, non è diffamazione: Andreotti se ne infischiava della gobba. E con Napolitano mi caddero le braccia»Famiglia di avvocati, a 24 anni Emilio Giannelli è entrato nell’ufficio legale del Monte dei Paschi: «Ho cominciato a disegnare a 5 anni, un ritratto di Vittorio Emanuele III. E non ho mai smesso. I g ... corriere.it

Esatto, il problema per noi cittadini è che quasi tutti i parlamentari sragionano in questo modo da almeno 36 anni, diciamo da quando la giosa macchina da guerra di Occhetto si è schiantata contro il muro di Berlino. x.com

Hanno distrutto il più grande partito comunista dell'Occidente per... lasciamo perdere, va. Buon compleanno, comunque. #qualcosadisinistra #occhetto #pci - facebook.com facebook