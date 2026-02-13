Obesità Marcello | Prezzi calmierati per i farmaci contro il sovrappeso

Marcello, presidente dell’Associazione italiana di endocrinologia, annuncia che i prezzi dei farmaci contro l’obesità saranno calmierati per rendere più accessibili i trattamenti, in risposta all’aumento dei casi di sovrappeso che sovraccaricano il sistema sanitario.

Prevenire costa meno che curare. E quando l’obesità diventa una delle principali emergenze sanitarie, anche l’accesso ai farmaci può trasformarsi in una questione di equità. È su questo terreno che si muove Nicola Marcello (Fratelli d’Italia), che con un’interrogazione alla giunta regionale chiede di introdurre prezzi calmierati per i farmaci agonisti del recettore Glp1, utilizzati nel trattamento dell’obesità. Il consigliere propone di garantire, come già avviene in Lombardia, la possibilità di acquistare questi medicinali a costo ridotto, attraverso un meccanismo di co-pagamento che non comporti oneri per il bilancio regionale, con un’attenzione particolare ai cittadini a basso reddito e alle persone in condizioni di elevata fragilità sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da Lombardia a tutta Italia, si pensa a calmierare i prezzi dei farmaci contro l’obesità.

Venerdì mattina alla Piastra servizi dell’ospedale Bufalini di Cesena si terrà un evento dedicato alla prevenzione del sovrappeso e dell’obesità.

