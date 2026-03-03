O gente d’Arezzo sul lupo via… raccontiamola tutta non solo un pezzo

Arezzo, una lettera firmata da tredici associazioni, tra cui la Federazione Nazionale Pro Natura, Green Impact e Io non ho paura del lupo, chiede che le discussioni sul ritorno del predatore siano basate su dati concreti. La richiesta riguarda la trasparenza e l’accuratezza delle informazioni condivise pubblicamente, affinché si possa affrontare il tema in modo più oggettivo e responsabile.

In redazione c'è arrivata una lettera firmata da 13 associazioni – tra cui la Federazione Nazionale Pro Natura, Green Impact e Io non ho paura del lupo – che chiedono una cosa semplice: quando si parla di lupo, si parli con dati alla mano. Si parla del Canis lupus, e in particolare del nostro Canis lupus italicus, salvato dall'estinzione dopo mezzo secolo di protezione. E ora? Nel 2025, con la modifica della Direttiva Habitat, il lupo è stato "declassato" a livello europeo: non più rigorosamente protetto ma specie potenzialmente cacciabile. Attenzione però: gli Stati possono anche decidere di mantenerlo protetto. Che dicono le associazioni? Dicono che negli ultimi due anni il lupo è finito nel tritacarne mediatico: allarmismi, episodi isolati gonfiati, confusione tra realtà e favola.