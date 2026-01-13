Il falso scoop sulla villa di Giorgia Meloni? Così Il Domani si smentisce da solo La narrazione strumentale smontata pezzo per pezzo

Il recente confronto tra Giorgia Meloni e la stampa ha chiarito la vicenda della villa, smontando le accuse formulate da “Il Domani”. Durante la conferenza stampa di inizio anno, la premier ha ripercorso le tappe del caso, evidenziando come la narrazione giornalistica fosse infondata e strumentale. Questa analisi approfondita permette di comprendere meglio i fatti e di chiarire eventuali fraintendimenti.

Nel corso della conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni è tornata su quello che per mesi è stato presentato come uno dei “grandi scoop” de Il Domani: la presunta irregolarità nell’accatastamento della sua abitazione. Un’inchiesta costruita per alimentare l’immagine di una premier opaca e favorita, ma che alla prova dei fatti si è rivelata fragile, fino a smentire sé stessa. Il falso scoop de “Il Domani” sulla casa della premier Meloni che alla fine si rinnega da solo. All’epoca Il Domani aveva dedicato titoli e lunghi articoli alla casa di Meloni, vicino Spinaceto, descritta come una «villa con piscina» accatastata come semplice villino (A7) anziché come abitazione di lusso (A8), con un presunto e consistente risparmio fiscale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

