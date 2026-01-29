Nuovo viale Ceccarini partiti i lavori del secondo lotto Piazzetta del Faro | convocati i proprietari privati

Sono iniziati i lavori del secondo lotto di viale Ceccarini, nel centro di Riccione. La fase di rinnovamento urbano entra nel vivo e i cantieri sono partiti come previsto. La zona tra viale Gramsci e viale Dante sarà oggetto di una completa trasformazione, mentre nella Piazzetta del Faro sono stati convocati i proprietari privati per definire alcuni dettagli. La città si prepara a cambiare volto in modo concreto e rapido.

Entra ufficialmente nel vivo la seconda fase della rigenerazione urbana del centro cittadino. Come programmato, hanno preso il via i lavori relativi al secondo lotto di viale Ceccarini, l’intervento che trasformerà il tratto compreso tra viale Gramsci e viale Dante. Nella giornata di giovedì, la.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Permuta tra l’immobile di viale Martinelli e piazzetta del Faro, l'amministrazione: "Clima intimidatorio"

L’amministrazione di Riccione ribadisce con fermezza la trasparenza e la correttezza della permuta tra l’immobile di viale Martinelli e la piazzetta del Faro, respingendo ogni accusa di clima intimidatorio o manovre ambigue.

Permuta strategica per Riccione: 540 mila euro a favore del Comune per i lavori di piazzetta del Faro

La giunta comunale di Riccione approva una permuta strategica che garantisce 540 mila euro al Comune, favorendo interventi di riqualificazione urbana.

