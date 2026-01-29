Nuovo viale Ceccarini partiti i lavori del secondo lotto Piazzetta del Faro | convocati i proprietari privati

Sono iniziati i lavori del secondo lotto di viale Ceccarini, nel centro di Riccione. La fase di rinnovamento urbano entra nel vivo e i cantieri sono partiti come previsto. La zona tra viale Gramsci e viale Dante sarà oggetto di una completa trasformazione, mentre nella Piazzetta del Faro sono stati convocati i proprietari privati per definire alcuni dettagli. La città si prepara a cambiare volto in modo concreto e rapido.

Entra ufficialmente nel vivo la seconda fase della rigenerazione urbana del centro cittadino. Come programmato, hanno preso il via i lavori relativi al secondo lotto di viale Ceccarini, l'intervento che trasformerà il tratto compreso tra viale Gramsci e viale Dante. Nella giornata di giovedì, la

