Permuta tra l’immobile di viale Martinelli e piazzetta del Faro l' amministrazione | Clima intimidatorio

Permuta tra l'immobile di viale Martinelli e piazzetta del Faro l' amministrazione

L’amministrazione di Riccione ribadisce con fermezza la trasparenza e la correttezza della permuta tra l’immobile di viale Martinelli e la piazzetta del Faro, respingendo ogni accusa di clima intimidatorio o manovre ambigue. L’operazione, chiaramente definita, mira a valorizzare il patrimonio comunale senza alimentare timori o malintesi tra cittadini e stakeholders. La chiarezza su questa vicenda è fondamentale per mantenere la fiducia nella gestione pubblica.

L’amministrazione comunale di Riccione respinge con decisione “le ricostruzioni e le insinuazioni in merito alla permuta strategica tra l'immobile di viale Martinelli e una porzione della piazzetta del Faro, che rischiano di alimentare confusione su un’operazione che, al contrario, è stata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

