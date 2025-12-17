Permuta tra l’immobile di viale Martinelli e piazzetta del Faro l' amministrazione | Clima intimidatorio

L’amministrazione di Riccione ribadisce con fermezza la trasparenza e la correttezza della permuta tra l’immobile di viale Martinelli e la piazzetta del Faro, respingendo ogni accusa di clima intimidatorio o manovre ambigue. L’operazione, chiaramente definita, mira a valorizzare il patrimonio comunale senza alimentare timori o malintesi tra cittadini e stakeholders. La chiarezza su questa vicenda è fondamentale per mantenere la fiducia nella gestione pubblica.

Permuta della discordia. Amministrazione attacca minoranza: logica intimidatoria - A Riccione continua a tenere banco la discussione politica sulla permuta tra l’immobile di viale Martinelli e una porzione di piazzetta del Faro. msn.com

Permuta strategica per Riccione: 540.000 euro di conguaglio a favore del Comune per i lavori di piazzetta del Faro - La giunta comunale di Riccione ha dato il via libera alle linee di indirizzo per una permuta strategica che sblocca importanti risorse economiche per la città ... chiamamicitta.it

