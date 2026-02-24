La Giunta Decaro impugna la legge Finanziaria del Governo | Risorse insufficienti per gli studenti disabili

La Giunta Decaro ha deciso di impugnare la legge Finanziaria del Governo perché le risorse destinate agli studenti disabili sono considerate insufficienti. La decisione deriva dalla mancanza di un’accurata analisi che valuti gli effetti economici e la capacità degli enti locali di sostenere i costi. Inoltre, non sono state previste coperture finanziarie per l’istituto Lep, lasciando molte amministrazioni senza strumenti adeguati. La questione riguarda anche la responsabilità dello Stato nel finanziamento di questi servizi.

Il ricorso riguarda le parti delle norme in cui non è stata effettuata un’adeguata istruttoria volta a verificare gli impatti di spesa e la capacità degli enti territoriali di sostenerne il peso economico, non è stata disposta la copertura finanziaria dell’istituito Lep a carico dello Stato ed è stato assegnato un fondo insufficiente per la fase transitoria relativa agli anni 2026-2027. La Giunta regionale della Puglia oggi ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale, con delibera, la legge nazionale di stabilità, la legge di bilancio 2025 cosiddetta ‘Finanziaria’ che aveva istituito il Lep (Livello Essenziale di Prestazioni), in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità in età evolutiva. 🔗 Leggi su Baritoday.it

